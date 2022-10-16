Бушманов предположил, что «Спартак» может сыграть с ЦСКА с тремя центральными защитниками

Сегодня, 13:07
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов предположил, что «Спартак» может сыграть с тремя центральными защитниками в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Вопрос еще в том, какую схему выберет Абаскаль на дерби: с двумя или с тремя центральными защитниками. Да, в чемпионате «Спартак» по второй пока не играл, зато использовал ее во встрече Кубка России с «Зенитом» и добился крупной победы. Поэтому я не исключаю повторения успешного эксперимента. С учетом того, что ЦСКА играет в три центральных, может последовать попытка отзеркалить схему. А вот вариант с усилением опорной зоны за счет исполнителей атакующей группы мне видится маловероятным», — приводит слова Бушманова RT.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
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