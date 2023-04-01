Балахнин: «Нет никакой борьбы за «золото» ни со стороны «Спартака», ни со стороны «Ростова»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал ничью красно-белых в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Спартаку» не удалось дожать «Ахмат» при том, что имели большое преимущество по всем компонентам, но реализация подвела. Отмечу Шелию, который в двух эпизодах действительно выручил «Ахмат»: когда был обводящий удар Хлусевича и головой бил Бальде. Два очень сложных эпизода", — приводит Metaratings.ru слова Бушманова.

Также он ответил на вопрос, насколько эта ничья фатальна для «Спартака» в борьбе за чемпионство.

«Да нет никакой борьбы за «золото». Мы слишком много говорим о какой-то борьбе за «золото», но ее нет ни со стороны «Спартака», ни со стороны «Ростова». Тем более, других клубов, потому что пока преимущество «Зенита» по-прежнему большое», — добавил специалист.

«Спартак» занимает 3-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» с 33 очками идет шестым.