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Сегодня, 15:18

Бушманов прокомментировал возможный переход Соболева в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Я не знаю, почему Соболев хочет покинуть «Спартак». Наверное, сейчас все хотят перейти в «Зенит». Нельзя оставлять человека, который хочет уйти. Соболев — хороший игрок, его уход станет потерей для клуба. Но игрок, который не хочет играть за «Спартак», пусть уходит», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В сезоне 2023/24 Соболев участвовал в 34 матчах за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-o-soboleve-navernoe-sejchas-vse-hotyat-igrat-za-zenit/
Евгений Бушманов
ФК Зенит
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