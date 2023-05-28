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Сегодня, 17:13

Бушманов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Пари НН»

Алина Савинова
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Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН» (0:0).

«Сегодня не хватило в завершающей стадии какого-то креатива, возможно, нестандартного хода или хладнокровия. Не хватило Соболева? Трудно сказать, никто не скажет, что был бы Соболев, тогда бы выиграл «Спартак». Как оценю перспективы команды на второе место? Они есть», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10902701-bushmanov-rasskazal-chego-ne-hvatilo-spartaku-chtoby-pobedit-pari-nn.html
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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