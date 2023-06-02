Бушманов рассказал, кто будет главным фаворитом в борьбе за второе место РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о борьбе за второе место в РПЛ.

«На вторую строчку претендуют ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». ЦСКА является фаворитом, ведь они сейчас на втором месте. Им уже не надо будет оглядываться на соперников. А вот «Ростову» и «Спартаку» еще нужно будет смотреть на результат параллельного матча», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).