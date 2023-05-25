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Сегодня, 13:41

Бушманов: «Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, может ли пригодиться полузащитник «Ростова» Данил Глебов «Спартаку».

«На мой взгляд, в «Спартаке» есть футболисты, как минимум не слабее Глебова. Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов. Не вижу смысла менять Руслана на Данила. Литвинов более разносторонний футболист», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

24 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-litvinov-bolee-perspektivny-j-futbolist-chem-glebov/
Данил Глебов
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