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Бушманов: «Видно, что «Зенит» сильнее всех в России, и нет реальных конкурентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Евгений Бушманов считает, что «Зениту» не хватает мотивации, так как команда сильнее своих конкурентов.

— «Зенит» уже надел короны на голову? Такая проблема тоже есть, и это главная проблема для Семака, — цитирует KP.RU Бушманова. — Соперники не помогают решить эту проблему. Дистанция до второго места только увеличивается, несмотря на то что «Зенит» теряет очки. У «Зенита» сейчас не лучшая готовность. Форму набирают по ходу официальных матчей.

— То есть Семак теряет контроль над командой, когда нет мотивации?

— Честно говоря, я этого не вижу. Есть общая ситуация в чемпионате и отсутствие еврокубков. Все это влияет на команду. Видно, что «Зенит» сильнее всех в России, и нет реальных конкурентов. Поэтому не хватает мотивации. А Семак очень здорово управляет командой. Не случайно они выиграли четыре чемпионата подряд. Могут и пятый выиграть.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/bushmanov-zayavil-ob-otsutstvii-motivaczii-v-zenite/
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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