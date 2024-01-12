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РПЛ

Сегодня, 15:57

Бушманов рассказал, улучшится ли работа селекционного отдела «Спартака» при новом спортивном директоре

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, улучшится ли работа селекционного отдела московского клуба с приходом нового спортивного директора.

«Надеюсь, опыт работы Амарала и Пинту в «Бенфике» поможет «Спартаку». Думаю, они могут найти качественных футболистов. Тяжело сказать, появятся ли европейские футболисты в «Спартаке» с приходом Амарала», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Ранее Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака», а Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента клуба. Ранее оба работали в лиссабонской «Бенфике».

«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-amaral-i-pintu-mogut-najti-kachestvenny-h-futbolistov-dlya-spartaka/
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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