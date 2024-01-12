Бушманов рассказал, улучшится ли работа селекционного отдела «Спартака» при новом спортивном директоре

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, улучшится ли работа селекционного отдела московского клуба с приходом нового спортивного директора.

«Надеюсь, опыт работы Амарала и Пинту в «Бенфике» поможет «Спартаку». Думаю, они могут найти качественных футболистов. Тяжело сказать, появятся ли европейские футболисты в «Спартаке» с приходом Амарала», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Ранее Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака», а Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента клуба. Ранее оба работали в лиссабонской «Бенфике».