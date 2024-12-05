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Сегодня, 20:53

Бушманов рассказал, в каком случае Максименко станет легендой «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, когда 26-летнего голкипера красно-белых Александра Максименко можно будет считать легендой клуба.

«Максименко пока далеко до легенды «Спартака». Он действительно сильно прибавил за последнее время. Сейчас в команде он очевидный первый номер и один из лучших голкиперов РПЛ. Дорос до сборной, надо продолжать развиваться. Ему надо выигрывать чемпионат. Чемпионат — длинная дистанция. Надеюсь, у Максименко все впереди», — сказал Бушманов Legalbet.ru

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 3:0. Для Максименко эта игра стала 50-й, которую он провел без пропущенных мячей за красно-белых.

Источник: Legalbet.ru
Александр Максименко
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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