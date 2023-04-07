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Сегодня, 16:19

Бушманов считает, что для Йокановича матч со «Спартаком» будет определяющим

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Спартак» и «Динамо» показывают не лучший свой футбол на данный момент, поэтому команды подходят к дерби в одинаковом состоянии. И у тех, и у других есть проблемы в игре, но к таким матчам есть повышенный интерес и настрой. Это дерби будет очень важным для тренеров обеих команд, потому что и для самих клубов эта игра решающая. Но для Йокановича в первую очередь этот матч будет определяющим. «Динамо» вылетело из Кубка России, в чемпионате еще шансы есть, но им надо выигрывать и набирать очки. Не могу предположить с каким счетом может закончиться эта игра. Такие матчи складываются по-разному. Возможно, будет игра до первый ошибки или наоборот — кто-то быстро забьет и игра раскроется. Матч будет на три результата. Если будет стадион полный, то у «Спартака» больше шансов на победу», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-dlya-iokanovicha-match-so-spartakom-budet-opredelyayushim-241443/
Евгений Бушманов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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