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Сегодня, 13:00

Бушманов считает, что клубы РПЛ побаиваются брать Дзюбу из-за его непростого характера

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Евгений Бушманов рассказал, что думает о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Подписывать Дзюбу на сегодняшний день — большой риск. Другое дело, что «Торпедо» находится в такой безнадежной ситуации, что имеет возможность рискнуть. Ведь есть немалая вероятность, что Артем заиграет и вернется на прежний уровень, снова начнет забивать. Но не исключена и обратная ситуация. Тем более все знают, что у бывшего капитана сборной России непростой характер. Отчасти поэтому его сейчас побаиваются брать клубы РПЛ», — цитирует Бушманова RT.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1097937-bushmanov-kluby-rpl-dzyuba
Евгений Бушманов
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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