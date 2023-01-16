Бушманов считает, что клубы РПЛ побаиваются брать Дзюбу из-за его непростого характера

Экс-игрок сборной России Евгений Бушманов рассказал, что думает о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Подписывать Дзюбу на сегодняшний день — большой риск. Другое дело, что «Торпедо» находится в такой безнадежной ситуации, что имеет возможность рискнуть. Ведь есть немалая вероятность, что Артем заиграет и вернется на прежний уровень, снова начнет забивать. Но не исключена и обратная ситуация. Тем более все знают, что у бывшего капитана сборной России непростой характер. Отчасти поэтому его сейчас побаиваются брать клубы РПЛ», — цитирует Бушманова RT.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.