Бушманов: «Краснодар» — единственный реальный конкурент «Зениту» в этом сезоне»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«С приходом Ивича «Краснодар» изменился еще в прошлом сезоне, они стали сбалансированной командой. Сейчас мы видим, что они достаточно уверенно идут и набирают очки. Думаю, они смогут навязать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне. В очном матче они смотрелись достойно. На сегодняшний день «Краснодар» — единственный реальный конкурент «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.

В 16-м туре краснодарская команда сыграет против «Урала», а сине-бело-голубые встретятся с «Сочи».