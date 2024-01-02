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Сегодня, 18:16

Бушманов считает, что «Спартак» должен бороться за попадание в тройку РПЛ и победу в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Евгений Бушманов рассказал об ожиданиях от игры команды во второй части сезона.

«Спартак» в 2024 году должен бороться как минимум за тройку. Нужно также стабилизировать состав и игру. Шансы есть на победу в Кубке России. Думаю, «Спартак» сможет отыграться во втором матче с «Оренбургом», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ. В первом туре после зимнего перерыва красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет 1-3 марта.

В первом матче против «Оренбурга» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России команда Гильермо Абаскаля уступила с минимальным счетом на выезде (0:1). Ответный матч пройдет 12-14 марта.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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