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Сегодня, 18:04

Бушманов считает, что «Спартак» может разгромить «Крылья Советов»

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Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Бушманов высказал мнение относительно итогового результата встречи между командами в рамках 3-го тура РПЛ.

«Никто не мог представить, что «Ростов» проиграет «Зениту» 0:5. Тем более что «Локомотив» обыграет в Грозном «Ахмат» 5:0. Это настоящий сюрприз, что матчи так сложились. Фавориты реализовали почти все свои моменты, практически каждый удар завершался голом.

Если говорить о состоянии команд, то «Спартак» тоже может забить мячей пять «Крыльям». Красно-белые сейчас на подъеме, поэтому крупный счет возможен. Самарцы пока буксуют, у них все тяжело», — цитирует Бушманова Legalbet.

Матч между красно-белыми и самарским клубом состоится 5 августа в Москве, начало — в 20:00 по местному времени. Самарцы находятся на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата России без очков. «Спартак» с 3 очками располагается на 8-й строчке.

Источник: Legalbet
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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