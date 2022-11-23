Бушманов считает, что «Спартак» нуждается в центральном защитнике, несмотря на наличие Маслова, Чернова и Литвинова

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном трансфере бразильского защитника Хоакима Энрике в «Спартак».

«Я думаю, что позиция центрального защитника нуждается в усилении, несмотря на то, что там могут сыграть Маслов, Чернов и Литвинов. Надо купить игрока, который будет сильнее тех, которые есть, чтобы российские футболисты конкурировали и прогрессировали. Для борьбы с «Зенитом», возможно, нужен левый защитник с рабочей левой ногой. А так, состав у «Спартака» хороший, с учетом возвращения в строй Мозеса, Мартинса и Бальде», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ранее, 23 ноября, журналист Хорхе Никола сообщил, что «Спартак» заинтересован в 23-летнем защитнике «Куябы».

В минувшем сезоне Хоаким провел 28 матчей за «Куябу», в которых забил гол и сделал результативную передачу.