Бушманов считает, что у Абаскаля не все получилось во второй части сезона

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля во второй части сезона.

«У него не все получилось, хотя команда все еще может занять второе место. Если ребята возьмут серебро, то все скажут, что сезон удался», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Бушманова.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.