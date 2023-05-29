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29 мая, 23:14

Бушманов считает, что у Абаскаля не все получилось во второй части сезона

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля во второй части сезона.

«У него не все получилось, хотя команда все еще может занять второе место. Если ребята возьмут серебро, то все скажут, что сезон удался», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Бушманова.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140966_bushmanov_u_abaskalya_ne_vse_poluchilos_no_spartak_esche_mojet_vzyat_serebro
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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