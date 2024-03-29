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29 марта, 14:30

Бушманов считает, что «Урал» не сможет противостоять «Спартаку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от матча между основной командой красно-белых и «Уралом» в 22-м туре РПЛ.

«Урал» — команда, которая в последнее время показывает не лучший футбол, может, даже не сам футбол, а результат. Результаты плачевные. «Спартак» здесь явный фаворит: было время подготовиться, играют дома, есть все шансы для того, чтобы набрать три очка. Я не вижу, за счет чего «Урал» мог бы серьёзно противостоять «Спартаку» в этом матче", — цитирует Бушманова Metaratings.

«Спартак» дома примет екатеринбуржцев в субботу, 30 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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