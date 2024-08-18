Бушманов считает, что в игре «Спартака» видна положительная динамика

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступления московской команды на старте сезона.

«В игре красно-белых есть положительная динамика. Команда хорошо выглядит. Да, был матч с «Ахматом», где «Спартаку» не удалось выиграть, но в остальных встречах команда Станковича выглядела убедительно.

Кто из новичков произвел впечатление? Пока только Барко. Он является лидером команды, через него идет игра. Маркиньос пока осваивается в команде. Виллиану Жозе сложнее, потому что он только набирает форму», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

После 4 матчей РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 7 очков.