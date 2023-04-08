Бушманов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы красно-белых в дерби против «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Я считаю, что в этой игре нет фаворита, но это сто процентов особенный матч. Сейчас оба клуба испытывают проблемы, поэтому сложно кого-то выделить. В этом матче на первый план выйдут эмоции, но главное, чтобы ребята сдерживали себя, не забывали о футболе. Будущее Йокановича? В случае крупного поражения, наверное, его могут уволить. Сейчас «Динамо» показывает не лучший футбол, не такой, как в прошлом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» после 21 тура набрал 41 очко и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Ростова» и на 10 — от лидирующего «Зенита». «Динамо» с 35-ю баллами находится на пятой строчке. Матч между этими командами состоится 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.