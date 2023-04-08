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Сегодня, 15:16

Бушманов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы красно-белых в дерби против «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Я считаю, что в этой игре нет фаворита, но это сто процентов особенный матч. Сейчас оба клуба испытывают проблемы, поэтому сложно кого-то выделить. В этом матче на первый план выйдут эмоции, но главное, чтобы ребята сдерживали себя, не забывали о футболе. Будущее Йокановича? В случае крупного поражения, наверное, его могут уволить. Сейчас «Динамо» показывает не лучший футбол, не такой, как в прошлом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» после 21 тура набрал 41 очко и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Ростова» и на 10 — от лидирующего «Зенита». «Динамо» с 35-ю баллами находится на пятой строчке. Матч между этими командами состоится 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-v-matche-spartak-dinamo-slozhno-kogo-to-vy-delit-oba-kluba-ispy-ty-vayut-problemy/
Евгений Бушманов
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