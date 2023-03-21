Бушманов: «Баланс между нападением и защитой в «Спартаке» утерян»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, почему у его бывшей команды есть ошибки в обороне. После зимнего перерыва красно-белые пропустили по два мяча от «Факела», «Урала» и «Оренбурга».

«Тенденция не очень хорошая. Баланс между нападением и защитой в «Спартаке» утерян. В первой части сезона в обороне играли лучше и меньше пропускали. В защите нужна сыгранность и стабильность состава. Такое ощущение, что в «Спартаке» пока этот стабильный состав не найден. Тренерский штаб еще не определился с оптимальным сочетанием в обороне. От этого могут быть ошибки. Но обороняется вся команда, а сейчас явный крен в сторону атаки», — цитирует KP.RU Бушманова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 48 очков.