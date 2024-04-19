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Сегодня, 16:21

Бушманов считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ.

«Мне кажется, что ни у кого уже шансов на чемпионство нет, кроме «Зенита», конечно. В матче с «Краснодаром» они еще раз доказали, что являются сильнейшим клубом в РПЛ. Они просто не отдадут чемпионство. У них опытная команда, думаю, интриги уже не будет», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

«Зенит» (47 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 23 матчей. Команда Сергея Семака опережает «Краснодар», занимающий вторую строчку, на 4 очка. Третьим идет «Динамо» — 38 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Зенит
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