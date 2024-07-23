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Сегодня, 20:48

Бушманов: «Кордоба — лучший нападающий РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба — топ-игрок, это игрок высокого уровня. Сейчас видно, что «Краснодару» тяжело без него. С Кордобой команда играет намного увереннее, чем сейчас. Не знаю, правда ли он может покинуть клуб, но это будет огромной потерей для «Краснодара». На мой взгляд, Кордоба — лучший нападающий РПЛ прямо сейчас», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В сезоне РПЛ-2023/24 31-летний колумбиец провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Джон Кордоба
Евгений Бушманов
ФК Краснодар
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