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Сегодня, 13:17

Бушманов: «Спартак» — фаворит в игре с «Ахматом», но легко точно не будет"

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Для «Спартака» этот матч не станет легкой прогулкой, так как «Ахмат» — серьезный соперник. Понятно, что будет тяжелая игра, «Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Настрой в команде будет боевой, думаю, ребята выйдут со свежими эмоциями и постараются порадовать болельщиков. «Ахмат» — непростой соперник, при Ташуеве они играют в хороший футбол, много комбинируют. Наверное, «Спартак» — фаворит в этой игре, но легко точно не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Игра пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идет шестым с 32 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-favorit-v-igre-s-ahmatom-no-legkoj-progulki-ne-budet/
Евгений Бушманов
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