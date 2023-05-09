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Сегодня, 13:53

Бушманов сказал, нужно ли «Спартаку» поменять основного вратаря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов сказал, нужно ли в «Спартаке» поменять основного вратаря.

«Ошибку может совершить любой футболист. Понятно, что ошибка вратаря сразу бросается в глаза. Все зависит от тренера, он видит, как вратарь реагирует на неудачи. Самое важное — реакция футболиста. Если Селихов будет дальше уверен в себе, то почему бы ему не продолжать играть в основном составе», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ Александр Селихов допустил результативную ошибку, которая привела к голу «Зенита». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга, которая гарантировала себе чемпионский титул за 4 тура до конце чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-esli-selihov-budet-uveren-v-sebe-to-pochemu-by-emu-ne-prodolzhat-igrat-v-osnovnom-sostave/
Александр Селихов
Евгений Бушманов
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