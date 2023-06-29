Бушманов: «Слабо верю в интерес к Хлусевичу от европейских команд и вообще к российским футболистам»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на новость о заинтересованности европейских клубов в полузащитнике красно-белых Данииле Хлусевиче.

«Слабо верю в интерес к Хлусевичу от европейских команд и вообще к российским футболистам. Даниилу нужно еще прибавлять. У него есть определенные качества. Хорошая скорость — это его сильная сторона», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что Хлусевич может перейти в «Лацио» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация об интересе к россиянину со стороны «Спортинга» и «Вероны».