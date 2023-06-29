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Бушманов: «Слабо верю в интерес к Хлусевичу от европейских команд и вообще к российским футболистам»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на новость о заинтересованности европейских клубов в полузащитнике красно-белых Данииле Хлусевиче.

«Слабо верю в интерес к Хлусевичу от европейских команд и вообще к российским футболистам. Даниилу нужно еще прибавлять. У него есть определенные качества. Хорошая скорость — это его сильная сторона», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что Хлусевич может перейти в «Лацио» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация об интересе к россиянину со стороны «Спортинга» и «Вероны».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-slabo-veryu-v-interes-k-hlusevichu-ot-evropejskih-komand-i-voobshhe-k-rossijskim-futbolistam/
Даниил Хлусевич
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
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