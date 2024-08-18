Бушманов: «В начале сезона «Локомотив» чуть стабильнее ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив» сейчас сильно обновился и омолодился, несмотря на то, что это и так молодая команда. Выглядит хорошо. Команда забивает, выигрывает, много играет в атаку. В ЦСКА смена тренера, и команда выглядит в матчах по-разному. Чередуются удачные матчи и не очень, в поиске баланса. Этот матч станет проверкой и для «Локомотива», и для ЦСКА. Если посмотреть на начало сезона, то «Локомотив» чуть стабильнее, чем ЦСКА. Мне кажется, здесь нет фаворита", — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 18 августа и начнется в 17:30 мск.

«Локомотив» набрал 9 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на четвертой строчке.