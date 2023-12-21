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РПЛ

Сегодня, 18:17

Бушманов выделил два клуба РПЛ по итогам первой части сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал команды, которые стали открытием в 2023 году.

«В этом году можно и нужно выделить «Краснодар». Команда проводит хороший сезон и перед паузой занимает первое место, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. «Крылья Советов» тоже показывают интересный, симпатичный и зрелищный футбол, клуб вверху турнирной таблицы располагается», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков). «Крылья Советов» с 29 очками идут на шестой строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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