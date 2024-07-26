Бушманов — о братьях Бакаевых: «Более успешная карьера у Зелимхана, чем у Солтмурада»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о карьерах братьев Зелимхана и Солтмурада Бакаевых в РПЛ.

— Более успешная карьера у Зелимхана, чем у Солтмурада. Даже несмотря на то, что он не заявлен за «Зенит» в новом сезоне РПЛ. Он все-таки играл в «Спартаке», «Зените», пусть и немного, еще в сборную вызывался.

Солтмурад тоже играет на приличном уровне. Надеюсь, будет еще прогрессировать. Нельзя сказать, что выступления за «Родину», «Рубин» и «Акрон» могут затмить игру брата за «Спартак». Надо ли ему возвращаться в «Спартак», чтобы догнать брата? Всё от него зависит. Вдруг Солтмурад резко о себе заявит, и его захотят вернуть в клуб. Такое бывает, пускай и не часто. В его возрасте это возможно, — сказал Бушманов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

Братья Бакаевы — воспитанники московского «Спартака». 28-летний Зелимхан провел за красно-белых 105 матчей, забив 14 голов и отдав 29 результативных передач. Летом 2022-го хавбек перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

24-летний Солтмурад Бакаев лишь трижды выходил на поле в составе «Спартака» и голевыми действиями не отметился. Также он выступал за казанский «Рубин» и московскую «Родину». Этим летом он перешел в «Акрон».