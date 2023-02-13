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Сегодня, 17:49

Бушманов: «Будем надеяться, что Абаскаль сможет построить чемпионскую команду»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с клубом.

«Продление контракта «Спартака» с Абаскалем — это логичное решение. Будем надеяться, что тренер сможет построить чемпионскую команду в будущем», — сказал Бушманов «СЭ».

Срок нового соглашения 33-летнего испанца со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022-го. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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