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Сегодня, 18:51

БУшманов: «Не думаю, что ситуация с Соболевым скажется на результатах «Спартака» в начале чемпионата»

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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о затянувшемся переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Я думаю, что нельзя проводить параллели между переходом Соболева и тем, как команда сыграет на старте сезона», — сказал Бушманов Vprognoze.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

В 1-м туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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