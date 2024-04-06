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Сегодня, 20:58

Бушманов: «Сейчас Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал игру форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Мне Угальде очень нравится. Сейчас он один из самых активных игроков «Спартака». Угальде много двигается, все время просит мяч, не боится идти в обыгрыш. Старается всегда играть вперед. Сейчас он оставляет приятные впечатления», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. За московский клуб он провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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