Бушманов: «Сейчас Угальде — один из самых активных игроков «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал игру форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Мне Угальде очень нравится. Сейчас он один из самых активных игроков «Спартака». Угальде много двигается, все время просит мяч, не боится идти в обыгрыш. Старается всегда играть вперед. Сейчас он оставляет приятные впечатления», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. За московский клуб он провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом.