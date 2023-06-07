Бушманов заявил, что ему сложно представить Щенникова в футболке «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о возможном продолжении карьеры защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«При всем уважении к Георгию, лучшие его годы позади. Он пропустил много матчей из-за травмы. Не очень понятно, в какой форме находится Щенников. В каком клубе он может продолжить карьеру? Сложно сказать, это больше к агенту вопрос. Точно не в «Спартаке». Человека, который провел 20 лет в ЦСКА, сложно представить в красно-белой форме. Думаю, не просто будет заиграть в клубе из первой пятерки в целом», — цитирует Бушманова Legalbet.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. Сезон-2022/23 стал последним для 32-летнего футболиста в составе армейцев. Клуб не стал продлевать контракт с защитником.

В текущем сезоне Щенников провел 6 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями.