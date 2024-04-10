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Сегодня, 18:40

Бушманов: «Краснодар» все еще в гонке, они точно навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре «Краснодара» в последних турах РПЛ.

6 апреля «быки» на выезде обыграли «Пари НН» (4:3) в матче 23-го тура.

«Пока сложно оценить игру «Краснодара» при Мусаеве, прошло не так много времени. Но видно уже, что он что-то пытается привнести свое. «Краснодар» все еще в гонке, они точно навяжут борьбу, но насколько их хватит. Разрыв в одно очко это ничто. Очная игра все и решит. Можно сказать, что это будет чемпионский матч», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом».

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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