Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:43

Бушманов: «О вылете «Локомотива» и стыковых матчах уже речи быть не может»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что «Локомотив» уже обезопасил себя от вылета из РПЛ.

«Команда выиграла четыре матча в РПЛ из четырех. Если смотреть на качество игры, то о вылете и стыковых матчах уже речи быть не может. Клуб оказался в непривычной ситуации, но выходит из нее. Это заслуга руководства, тренерского штаба, игроков. Уровень игроков не соответствовал тому месту, на котором находилась команда. В следующем сезоне перед клубом будут другие задачи», — приводит «Газета.Ru» слова Бушманова.

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Железнодорожники на шесть очков опережают «Пари НН», который находится в зоне стыковых матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/05/20140717.shtml?updated
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Шавло: «Не сказал бы, что у «Спартака» кризис, но есть проблемы с реализацией»
Червиченко считает, что «Спартак» сильно зависит от Джикии
Точилин: «Динамо» теперь надо попадать в тройку. Это будет каким-то оправданием такому сезону»
Силкин: «То, что Йоканович не справляется с работой, — это очевидно»
Мостовой: «А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», пальма первенства у них»
Билялетдинов: «Промес может решать исход матча. Он сам себе создает моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» U-12 сыграет в международном турнире Izmir Cup с «Ювентусом» и «Шальке»

Червиченко считает, что «Спартак» сильно зависит от Джикии