Бушманов: «О вылете «Локомотива» и стыковых матчах уже речи быть не может»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что «Локомотив» уже обезопасил себя от вылета из РПЛ.

«Команда выиграла четыре матча в РПЛ из четырех. Если смотреть на качество игры, то о вылете и стыковых матчах уже речи быть не может. Клуб оказался в непривычной ситуации, но выходит из нее. Это заслуга руководства, тренерского штаба, игроков. Уровень игроков не соответствовал тому месту, на котором находилась команда. В следующем сезоне перед клубом будут другие задачи», — приводит «Газета.Ru» слова Бушманова.

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Железнодорожники на шесть очков опережают «Пари НН», который находится в зоне стыковых матчей.