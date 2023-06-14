Бушманов: «Мележиков был важным человеком в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал информацию о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора красно-белых.

«Покажет время, плохо или хорошо скажется уход Мележикова. Евгений Владимирович долго работал в «Спартаке». По какой причине он уходит, я не знаю. Он был важным человеком в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, в в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.