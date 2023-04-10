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Бушманов — о «Пари НН» под руководством Юрана: «В следующих играх мы увидим результат»

Алина Савинова
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Российский тренер Евгений Бушманов назвал сильные стороны «Пари НН».

«Если говорить о словах главного тренера Сергея Юрана, где он заверяет, что команда не покинет РПЛ, то не вижу ничего криминального. Важно, когда тренер говорит такие слова, значит, он верит в команду, в ребят. Эта уверенность передается футболистам. В следующих играх мы увидим результат. «Нижний Новгород» не выглядит командой, которая должна вылетать. У них очень сбалансированный состав: есть молодые игроки с потенциалом, в обойме и опытные футболисты», — цитирует Бушманова Legalbet.

Юран возглавил нижегородскую команду в начале апреля. Первый официальный матч под его руководством «Пари НН» провел на выезде против «Краснодара» 9 апреля (1:3).

После 22 туров клуб из Нижнего Новгорода занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/bushmanov-o-trenerskih-sposobnostyah-yurana-v/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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