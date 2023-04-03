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Сегодня, 19:23

Бушманов заявил, что сейчас «Спартак» играет ниже своих возможностей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, кто займет второе место по итогам сезона.

«В первой части сезона «Спартак» был явным фаворитом в борьбе за второе место, но сейчас команда играет не так убедительно, как осенью. Они играют ниже своих возможностей, но впереди 9 туров, все может поменяться. Что касается «Ростова», они не показывают какого-то яркого футбола, но свои очки набирают, это плюс команде Карпина. Преимущество «Ростова» — стабильность, они все в команде друг друга знают. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Самая интересная борьба нас ожидает за серебро», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур. Лидирует — «Зенит» (51 очко). Второе место занимает «Ростов» (44 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-sejchas-spartak-igraet-nizhe-svoih-vozmozhnostej-no-vperedi-9-turov-vse-mozhet-izmenit-sya/
Евгений Бушманов
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