Бушманов заявил, что шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» без Глушенкова и Вендела увеличиваются

Бывший тренер из системы «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о шансах московской команды на победу в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита».

«Шансы были бы, если Вендел и Глушенков играли, но в условиях их отсутствия шансы «Спартака» на положительный исход увеличиваются. Перед каждой игрой у практически любой команды есть шансы на победу. Тем более это два наших топ-клуба», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

«Зенит» дома примет «Спартак» в субботу, 24 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые с 13 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ, красно-белые находятся на 4-м месте с 10 баллами.