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Сегодня, 16:31

Бушманов заявил, что «Спартак» будет по-хорошему злым в матче с «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел».

«Задача «Спартака» в матче с «Факелом» — набрать три очка. Крупно выиграть или нет — не так важно. Думаю, «Спартак» будет по-хорошему злым, из-за того, что случилось в матче с «Уралом». Что касается мотивации у футболистов красно-белых, она должна быть всегда. Мотивация будет у футболистов «Спартака». В любом случае в команде сейчас правильный настрой. Игроки и тренер говорят, что они идут от игры к игре. В таблицу надо будет смотреть ближе к финишу чемпионата», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта. Начало — в 16.30 по мск.

После 18 туров «Спартак» идет на втором месте в чемпионате с 37 очками. «Факел» — 14-й (14 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-budet-po-horoshemu-zly-m-v-matche-s-fakelom/
Евгений Бушманов
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