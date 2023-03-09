Бушманов заявил, что «Спартак» будет по-хорошему злым в матче с «Факелом»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел».

«Задача «Спартака» в матче с «Факелом» — набрать три очка. Крупно выиграть или нет — не так важно. Думаю, «Спартак» будет по-хорошему злым, из-за того, что случилось в матче с «Уралом». Что касается мотивации у футболистов красно-белых, она должна быть всегда. Мотивация будет у футболистов «Спартака». В любом случае в команде сейчас правильный настрой. Игроки и тренер говорят, что они идут от игры к игре. В таблицу надо будет смотреть ближе к финишу чемпионата», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 11 марта. Начало — в 16.30 по мск.

После 18 туров «Спартак» идет на втором месте в чемпионате с 37 очками. «Факел» — 14-й (14 очков).