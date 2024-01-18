Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от игры московской команды в 2024 году.

«Состав «Спартака» позволяет команде бороться за самые высокие места. Но на сегодняшний день отрыв от первого места достаточно серьезный, такое сложно будет отыграть. Но я думаю, что «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне. Главное, чтобы команда хорошо провела сборы, и также важно, какие трансферы будут зимой. Команде по-хорошему нужно купить два-три футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.