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Сегодня, 20:55

Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от игры московской команды в 2024 году.

«Состав «Спартака» позволяет команде бороться за самые высокие места. Но на сегодняшний день отрыв от первого места достаточно серьезный, такое сложно будет отыграть. Но я думаю, что «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне. Главное, чтобы команда хорошо провела сборы, и также важно, какие трансферы будут зимой. Команде по-хорошему нужно купить два-три футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-dolzhen-borot-sya-za-trojku-v-e-tom-sezone/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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