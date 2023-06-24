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Сегодня, 19:07

Бушманов: «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», поэтому надо с самого начала набирать максимальное количество очков»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, способны ли красно-белые взять максимальное количество очков в первых турах РПЛ сезона-2023/24.

«Покажут матчи, как «Спартак» выступит в первых трех турах. В целом нормальный календарь для красно-белых. Все хотят в первых матчах взять максимальное количество очков и «Спартак» не исключение. Команда хочет быть как можно выше и бороться с «Зенитом». Поэтому надо с самого начала набирать максимальное количество очков», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Во втором туре московская команда проведет домашнюю игру с «Балтикой», а в третьем на выезде встретится с «Рубином».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-hochet-borot-sya-s-zenitom-poe-tomu-v-pervy-h-turah-nado-brat-maksimal-noe-kolichestvo-ochkov/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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