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18 мая, 16:51

Бушманов заявил, что у Литвинова есть задатки вырасти в игрока европейского уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, является ли Руслан Литвинов игроком европейского уровня.

«У Литвинова есть хорошие задатки для того, чтобы он вырос в игрока европейского уровня. Каких качеств ему не хватает? Только опыта. Он один из немногих молодых игроков «Спартака», который стабильно играет. Руслан может выйти на любой позиции, и у него есть все качества, чтобы вырасти в футболиста для более сильной лиги», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

21-летний Литвинов в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 31 матч, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-litvinovu-ne-hvataet-tol-ko-opy-ta-u-nego-est-zadatki-chtoby-vy-rasti-v-igroka-evropejskogo-urovnya/
Евгений Бушманов
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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