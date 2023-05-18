Бушманов заявил, что у Литвинова есть задатки вырасти в игрока европейского уровня

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, является ли Руслан Литвинов игроком европейского уровня.

«У Литвинова есть хорошие задатки для того, чтобы он вырос в игрока европейского уровня. Каких качеств ему не хватает? Только опыта. Он один из немногих молодых игроков «Спартака», который стабильно играет. Руслан может выйти на любой позиции, и у него есть все качества, чтобы вырасти в футболиста для более сильной лиги», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

21-летний Литвинов в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 31 матч, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.