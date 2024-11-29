Магомедов: «Сделаем все, чтобы добыть очки в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов рассчитывает, что его команда наберет очки в матче 17-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Мы сделаем все, чтобы добыть очки в матче с «Локомотивом». Мы уже показали, что можем обыгрывать лидеров или играть с ними вничью. Те же игры с «Локо», «Краснодаром» и «Зенитом» (1:1) доказывают, что у нас высокий потенциал. Постараемся это продемонстрировать и в ближайшем туре», — цитируют «Известия» Магомедова.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — 14:00 по московскому времени.