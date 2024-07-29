Бутта Магомедов считает плюсом для «Химок» большое количество опытных игроков

Нападающий «Химок» Бутта Магомедов рассказал, как относится к большому количеству возрастных футболистов в команде.

В летнее трансферное окно в «Химки» перешли такие игроки, как Антон Заболотный, Резиуан Мирзов, Денис Глушаков и Артур Юсупов.

«В команде много опытных футболистов? Не скажу ничего плохого по этому поводу. Люди с опытом — это всегда хорошо для команды. Глушаков? У нас много лидеров в раздевалке, Денис — один из них. Советы от него? Сейчас нет, а в прошлый свой приход в «Химки» он советовал много», — цитирует Магомедова «РБ Спорт».

«Химки» проиграли «Спартаку» со счетом 1:3 в матче вторго тура РПЛ. По итогам двух встреч в активе подмосковной команды 1 очко.