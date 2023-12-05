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Сегодня, 13:59

Бувач не общался с «Динамо» по поводу возможного ухода в «Црвену Звезду»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Желько Бувач.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным «СЭ», заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач не общался с руководителями клуба на тему возможного ухода в «Црвену Звезду» на пост главного тренера.

Бувач мог при желании возглавить в том числе и «Динамо», но об этом речь не шла. Также он приходил в московский клуб с позицией, что тренировать не хочет. По информации «СЭ», 62-летнего специалиста роль в «Динамо», где он занимается трансферами, но имеет возможность оставаться в тени, полностью устраивает.

Ранее издание Sportske.net сообщило, что «Црвена Звезда» может уволить главного тренера Барака Бахара и его преемником должен стать Бувач.

Клуб из Белграда после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 40 очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК Црвена Звезда
Желько Бувач
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