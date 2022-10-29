Бувач не считает, что «Динамо» с легкостью обыграл «Химки»

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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал победу московской команды над «Химками» в матче 15-го тура РПЛ (6:1).
«Легкая победа сегодня? Нет-нет», — приводит слова Бувача ТАСС.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования