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18 июня, 23:45

Бувач прокомментировал переход Лунева в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход в команду голкипера Андрея Лунева.

Бело-голубые объявили о переходе Лунева 18 июня. 32-летний вратарь подписал контракт до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

«С его приходом мы получаем игрока с опытом, который умеет играть в современный футбол. Мы ждем, что он повысит конкуренцию и привнесёт менталитет победителя», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

В сезоне-2023/24 Лунев выступал за «Карабах». Он провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

Источник: ФК «Динамо»
Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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