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Сегодня, 21:24

Буйволов: «Демотивированные бразильцы «Зенита» оказались сильнее мотивированных россиян из других команд»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Балтики» Андрей Буйволов поделился мыслями о кризисе мотивации бразильских игроков «Зенита».

«Какие-то изменения в любом случае будут, но учитывая то, что Семак остался, я думаю, они будут некритичные. Что касается бразильцев «Зенита» и их мотивации, то тут сложно сказать, что проще: мотивировать или распродать. Наверное, только Семак знает ответ на этот вопрос. Но даже демотивированные бразильцы оказались сильнее мотивированных российских игроков из других команд», — цитирует Буйволова Metaratings.ru.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака выиграла Суперкубок страны, а также стала победителем чемпионата и FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Буйволов
Футбол
ФК Зенит
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