Буйволов: «Демотивированные бразильцы «Зенита» оказались сильнее мотивированных россиян из других команд»

Бывший футболист «Балтики» Андрей Буйволов поделился мыслями о кризисе мотивации бразильских игроков «Зенита».

«Какие-то изменения в любом случае будут, но учитывая то, что Семак остался, я думаю, они будут некритичные. Что касается бразильцев «Зенита» и их мотивации, то тут сложно сказать, что проще: мотивировать или распродать. Наверное, только Семак знает ответ на этот вопрос. Но даже демотивированные бразильцы оказались сильнее мотивированных российских игроков из других команд», — цитирует Буйволова Metaratings.ru.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака выиграла Суперкубок страны, а также стала победителем чемпионата и FONBET Кубка России.