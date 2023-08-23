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Сегодня, 15:28

Бузникин: «Абаскаль заигрался, он должен уже определяться с основным составом «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ахматом» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Я не думаю, что игра будет похожа на матч прошлого сезона, когда сыграли нулевую ничью. У грозненцев сменился тренер, и их игра поменяется. Прошлую игру с «Оренбургом (4:0) они сыграли в атаку. В матче со «Спартаком будут голы с обеих сторон. Атака, конечно, у «Спартака» хорошая, особенно фланги. Да, последние два матчи проиграли в чемпионате, но благодаря своей атаке результат для красно-белых должен быть положительным. В прошлом матче с «Зенитом» (1:3) Семак тактически переиграл Абаскаля — «забил» ему фланги. По моему мнению, Абаскаль заигрался, он должен уже определяться с основным составом», — цитирует Бузникина Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 9 очками занимают 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Грозненская команда расположилась на 9-й позиции, набрав 6 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/buznikin-abaskal-zaigralsya/
Максим Бузникин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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