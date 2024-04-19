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19 апреля, 23:35

Бышовец: «Матч с «Рубином» станет для «Локомотива» испытанием на прочность в обороне»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином».

Игра состоится 20 апреля в Казани. Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк.

«В целом, стабильности «Локомотиву», возможно, и не хватает, что вполне объяснимо. Команда проходит становление, набирается опыта, перспективные игроки есть. И я думаю, что обстановка внутри команды намного лучше, чем вне ее. Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата. Но мне кажется, что перспективы есть.

Что касается матча с «Рубином», думаю, что это будет испытание на прочность в обороне, испытание, связанное с организацией игры при переходе от обороны к атаке. «Рубин» сегодня является командой, которая создает достаточно много проблем для соперника за счет мобильности, активности, стандартных положений. «Локомотиву» будет очень сложно», — приводит слова Бышовца «Газета.Ru».

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 матчах. «Рубин» идет 9-м (32 очка).

Источник: «Газета.Ru»
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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